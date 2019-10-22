«Манчестер Сити» — «Аталанта»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Аталанта» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 2.20.



«Если спросить стороннего наблюдателя об этом матче, то он, конечно, скажет, что здесь будут голы. «Сити» пока в этой Лиге чемпионов не пропускал. «Аталанта» же пропустила 6 мячей. И оба матча итальянцы проиграли. Но «Аталанта» — команда дерзкая, агрессивная, здорово играющая как с мячом, так и без мяча. Почти в каждом матче «Аталанта» забивает, но и пропускает. Только «Аталанта», ведя 3:0 в Риме против «Лацио», может упустить победу. С обороной у «Аталанты», как мы понимаем, худо.



Здесь должны быть голы. Да, «Аталанта» ничего не забила загребскому «Динамо» на выезде. Но там был первый матч в Лиге чемпионов, волнение, закрепощенность. Во втором тайме моментов у «Аталанты» хватало.



Не сказать, что «Сити» играет сверхубедительно в обороне. Моменты у его соперников возникают почти в каждой игре. Кто лучше их реализует, тот и набирает очки. Так случилось с «Вулверхэмптоном», победившим «Сити» на выезде 2:0.



Я думаю, обмен забитыми мячами будет. Но при этом я не верю, что «Аталанта» выиграет. Основной вариант — «победа «Ман Сити» и обе забьют» за 2,2. Плюс «Сити» всегда очень много атакует флангами, много угловых зарабатывает, особенно в домашних матчах. Ну и «Аталанта» любит убегать в контратаки и зарабатывать корнеры. Здесь угловых должно быть много, сыграл бы за 1,9 больше 10,5 углового», — сказал Генич.

«Манчестер Сити» — «Аталанта». Прогноз: Гвардиола решит вопрос выхода из группы Итальянский клуб уже проиграл загребскому “Динамо” и “Шахтёру” с общим счётом 1:6.