«Галатасарай» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Галатасарай» — «Реал Мадрид» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: ТМ 3 гола за 1.85.



«Очень непростая ситуация в группе у мадридского «Реала». И непростой матч предстоит — нужно отправляться на выезд в Стамбул к «Галатасараю». Как пишет одно из испанских изданий, если Зинедин Зидан не одержит победу в Стамбуле, то может лишиться работы.



У «Реала» не так все здорово в Лиге чемпионов, если сравнивать с чемпионатом. Там второе место. Да, проиграли в выходные «Мальорке», играли чудовищно. Но все-таки нельзя забывать об опыте «Реала» в Лиге чемпионов, его багаже. На опыте «Реал» может собраться и выдать хороший матч против «Галатасарая». Пока команды идут одинаково, набрав по 1 очку. «Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» в гостях, «Реал» — с теми же бельгийцами дома. Париж далеко вперед убежал.



«Реалу» кровь из носу надо обязательно побеждать. Но не так все однозначно. Уверенности в том, что «Реал» обязательно выиграет, нет, честно признаюсь.В принципе, когда надо, «Реал» собирается. Была ситуация в чемпионате, когда он в каждом матче пропускал, об этом писала испанская пресса. Но «Реал» собрался, вышел сконцентрированным, сыграл правильно против «Севильи» и победил 1:0 в гостях. Когда напротив соперник крепкий и надо сыграть на результат, у «Реала» что-то получается. С «Атлетико» тоже не пропустили, сыграли 0:0 на «Ванда Метрополитано».



Думаю, сейчас тот момент, когда Зидан должен достучаться до своих футболистов. Есть травмированные, кадровые потери. Но «Реал» — фаворит. Уверенности в победе нет. Но я почти не сомневаюсь, что будет немного забитых мячей. «Реал» упрётся, и «Галатасараю» преимущество своего поля и сумасшедшие болельщики ничего не дадут. Сыграю «тотал меньше 3 мячей» за 1.85», — сказал Генич.

«Галатасарай» — «Реал Мадрид». Прогноз: турки отправят Зидана в отставку «Реал» останется аутсайдером группы А после матча с «Галатасараем». Пересу пора звонить Моуринью.