«Ювентус» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Локомотив» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-2) за 2.10.
«Здесь надо признать, что встречаются команды из разных весовых категорий. Те проблемы, которые есть у «Локомотива», в один момент не решаются. Речь сейчас не об игровых сложностях, а о кадровых. Много выбывших. С «Ахматом», наверное, не было человек десяти, которые бы спокойно сыграли в стартовом составе. Но «Локомотив» и так спокойно разобрался с грозненцами, без проблем. Но это говорит о неважном состоянии грозненцев. «Локомотив» даже особых усилий не прилагал.
Так вот быстро все травмированные не вернутся. Кто-то подойдет к матчу в Турине. Надеюсь, Крыховяк и Баринов смогут выйти, важные футболисты для «Локомотива». Но тот же Антон Миранчук точно не сыграет.
Но в любом случае соперник «Ювентус». Это все-таки другой уровень, класс. Что говорить, если в команде есть Роналду. Да и другие футболисты ему под стать. Естественно, туринцы ничего еще не гарантировали себе и сыграют с полной выкладкой. Не вижу, как бы мог здесь «Локомотив» выстоять. Гостевой матч, соперник угрожающе силен.
Так что в этой игре поставлю на победу «Ювентуса» с форой (-2). И до разгрома «Ювентус» может довести эту встречу», — сказал Титов.
- 22 октября 2019
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 21 октября 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00