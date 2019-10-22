«Ювентус» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Локомотив» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-2) за 2.10.



«Здесь надо признать, что встречаются команды из разных весовых категорий. Те проблемы, которые есть у «Локомотива», в один момент не решаются. Речь сейчас не об игровых сложностях, а о кадровых. Много выбывших. С «Ахматом», наверное, не было человек десяти, которые бы спокойно сыграли в стартовом составе. Но «Локомотив» и так спокойно разобрался с грозненцами, без проблем. Но это говорит о неважном состоянии грозненцев. «Локомотив» даже особых усилий не прилагал.



Так вот быстро все травмированные не вернутся. Кто-то подойдет к матчу в Турине. Надеюсь, Крыховяк и Баринов смогут выйти, важные футболисты для «Локомотива». Но тот же Антон Миранчук точно не сыграет.



Но в любом случае соперник «Ювентус». Это все-таки другой уровень, класс. Что говорить, если в команде есть Роналду. Да и другие футболисты ему под стать. Естественно, туринцы ничего еще не гарантировали себе и сыграют с полной выкладкой. Не вижу, как бы мог здесь «Локомотив» выстоять. Гостевой матч, соперник угрожающе силен.



Так что в этой игре поставлю на победу «Ювентуса» с форой (-2). И до разгрома «Ювентус» может довести эту встречу», — сказал Титов.



«Ювентус» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин не сможет остановить Роналду У «Локомотива» нет шансов в Турине, но «железнодорожникам» не привыкать проигрывать грандам.