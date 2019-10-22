«Ювентус» – «Локомотив»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Лиги чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Локомотив».



Ставка: ТМ 3 гола за 1.70.



«Локомотив» неплохо сыграл в матче с «Атлетико», но в Турине им будет очень сложно. Возможно, матч сложится так же, как с «Атлетико». «Ювентус» может забить и два, и три мяча. «Ювентус» в этом сезоне усилился игроком мирового уровня Роналду. Он, конечно, играет ключевую роль в клубе. Но даже если у него не получается что-то, то в команде очень много хороших футболистов. Но стоит отдать должное Роналду – в Лиге чемпионов он выкладывается на полную.



Я наблюдаю сейчас за «Ювентусом» и могу сказать, что главная их цель – это Лига чемпионов. Они сильно заряжены на то, чтобы наконец-то уже выиграть этот турнир. Поэтому «Ювентус» можно считать одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов. Может быть, «Локомотиву» даже удобнее будет играть против «Ювентуса», потому что туринцы уступают по скорости тому же «Атлетико». Думаю, что «Локомотив в этой игре тоже будет играть от обороны. Но несмотря на то, что к этой игре должен будет поправиться Миранчук, я сомневаюсь, что «Локомотив» сможет забить. Мне кажется, «Ювентус» победит с разницей в два мяча, но разгрома не будет», — сказал Непомнящий.

«Ювентус» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин не сможет остановить Роналду У «Локомотива» нет шансов в Турине, но «железнодорожникам» не привыкать проигрывать грандам.