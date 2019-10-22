«Манчестер Сити» — «Аталанта»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Аталанта».
Ставка: победа «Манчестер Сити» и хотя бы одна команда не забьёт за 2.30.
«Наконец-то мы дождались. Лига чемпионов снова с нами. Третий тур и матч в Англии между «Манчестер Сити» и «Аталантой». Понятно, что команды полярные: одна регулярно забивает не меньше двух голов, а вот другая пока набирается опыта и получает удовольствие от выступления в Лиге чемпионов.
Здесь всё предопределено. Понятно, что «Манчестер» должен выиграть, причём «горожане» не пропустят. Это будет крупная верховая победа. Это верные ставки, но они принесут небольшие деньги.
Я посмотрел на линию, которую даёт букмекерская контора «Фонбет», и нашёл там два любопытных коэффициента, верных и эффективных. Ставка «хотя бы одна не забьёт» и победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 2.30.
«Победа любой из команд с разницей в два мяча». Эта ставка также может оказаться любопытной. Кроме того ставка на победу любой из команд с разницей в 3 и более мяча оценивается в 2.50. С разницей в два мяча — 3.35. Я бы рискнул и выбрал обе эти ставки, чтобы хотя бы одна из них доехала. А так всё ясно — «Манчестер Сити» выиграет крупно и уверенно», — сказал Казаков.
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