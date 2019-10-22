«Ювентус» — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив».



Ставка: победа «Ювентуса» минимум в 2 мяча за 1.70.



«Всё время мы смотрим на напряжённый ритм российских клубов, поскольку считаем, что наши команды ещё не привыкли играть в таком интенсивном темпе. А вот большие зарубежные клубы не ищут оправдания в плотном календаре. Так что посмотрим, с кем «Локомотив» будет играть до «Ювентуса» и после. До этого «Локо» сыграет в Грозном, а до домашней игры со «Спартаком» ещё останется пять дней. Поэтому я не думаю, что «железнодорожники» должны сильно обращать внимание на грядущие встречи. Лучше постараться выжать максимум из выезда в Италию.



В турнирной таблица разница между двумя командами составляет всего лишь одно очко. Но положа руку на сердце, давайте скажем о том, что «Локомотиву» всё-таки придётся бороться за третье место, хоть я и желаю им выход в плей-офф Лиги чемпионов. В этом турнире «Локо» начал с удачи, обыграв «Байер». Именно «Байер» будет их соперником в битве за третье место. А потом было поражение от «Атлетико».



Что касается «Ювентуса», то итальянцы сыграли вничью с «Атлетико» и обыграли «Байер» со счетом 3:0. Все внимательно следят, как идут дела у Сарри. Коуч строит свою игру, пытается выстроить атакующую игру. А там такой набор нападающих, что это несложно: Дибала, Роналду, Игуаин. Тем не менее пока не очень получается. «Ювентус» редко забивает больше двух мячей. Пока не очень убедительно выглядит их атакующая линия.



С другой стороны, «Ювентус» оголяет свои тылы и пытается прибавить в атаке. Именно поэтому им можно и забить даже на их поле, но победить вряд ли получится. Слишком разный уровень мастерства. Можно поставить и на гол Криштиану Роналду. Можно учесть, что у москвичей есть целая группа травмированных игроков — Жемалетдинов, Смолов, Фарфан, Миранчук. И если в чемпионате России этих футболистов можно как-то заменить, то в Лиге чемпионов — точно нет.



На мой взгляд, в этой игре «Локо» не удастся составить конкуренцию хозяевам. Возможно, в Москве у них и будут шансы, но на выезде — нет. Поэтому я поставлю на победу «Ювентуса» с форой (–1,5)».

«Ювентус» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин не сможет остановить Роналду У «Локомотива» нет шансов в Турине, но «железнодорожникам» не привыкать проигрывать грандам.