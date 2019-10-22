«Галатасарай» — «Реал Мадрид»: прогноз Эльвина Керимова на Лигу чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура группы A Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Галатасарай» — «Реал Мадрид».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.00.



«Важнейшая игра. Это третий тур, но, по сути, решающий как для одной, так и для другой команды. «Галатасарай» и «Реал» после двух туров имеют по одному очку. Проигравший в этой встрече, возможно, потеряет шансы на выход в 1/8 финала. Скажем так, шансов будет очень мало, потому что теоретические возможности ещё будут сохраняться.



«Галатасарай» в минувшие выходные наконец-то одержал победу на своём поле, пусть и не очень убедительную. У «Галатасарая» большие проблемы в обороне. Эти сложности уже являются тенденцией. В каждом матче чемпионата или Лиги чемпионов стамбульцы позволяют сопернику создавать моменты в большом количестве. У «Реала» будет много шансов забить. Для меня «Реал» — фаворит, как и для многих.



Пусть «Реал» не в лучшем состоянии, пусть «Реал» в выходные проиграл «Мальорке», пусть говорят об отставке Зинедина Зидана и уже говорят о его преемнике, но я думаю, что в этом матче будут голы. Почему? Команды вынуждены рисковать, хотя «Галатасарай» постарается сыграть осторожно, учитывая статус соперника и его уровень. Тем не менее дома при поддержке своей публики «Галатасарай» не может играть полностью в закрытый футбол, отказываясь от атаки. Что касается Мадрида, то там есть травмированные, но о них говорить не стоит. Прав Зидан, который говорит, что здоровые игроки и должны давать результат.



Конечно, в этой ситуации испанская пресса не просто так обращается к Эдену Азару, намекая на то, что для него и для команды это решающий матч. Его «Реал» купил для того, чтобы он выигрывал такие сложные матчи в Лиге чемпионов.



У меня нет сомнений в том, что «Реал» забьёт, но и пропустит. У «Реала» есть серьёзные проблемы в защите, как и у «Галатасарая». Игра получится интересной, зрелищной, яркой. Мне кажется, что ставка «обе забьют» и «тотал больше 2,5» вполне подходит. Коэффициент около 2. Все-таки третий тур, команды набрали по одному очку, «Галатасарай» играет дома. Где обыгрывать «Реал», если не дома. На «Бернабеу» это вряд ли получится, а дома есть шанс зацепиться за очки. Будет игра в атаку.



«Реал» — это «Реал». Конечно, он будет играть от себя. Мадридцы постараются подавить соперника. «Галатасарай» будут поддерживать болельщики, но «Реалу» это не должно помешать забить. Мой прогноз, отталкиваясь от коэффициентов ФОНБЕТ, — обе забьют и тотал голов больше 2,5», — сказал Керимов.

«Галатасарай» — «Реал Мадрид». Прогноз: турки отправят Зидана в отставку «Реал» останется аутсайдером группы А после матча с «Галатасараем». Пересу пора звонить Моуринью.