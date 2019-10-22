«Салават Юлаев» – «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.85.



«Авангард» показывает неплохие результаты в последних матчах. И я считаю его фаворитом предстоящей игры, даже несмотря на то, что матч пройдёт в Уфе.



В прошлой своей игре «Авангард» уступил «Металлургу», не забив ни одной шайбы. Но сейчас они должны подготовиться к матчу и реабилитироваться перед своими болельщиками. Гости сыграют более строго в обороне и будут действовать на контратаках, за счёт чего они и одержат победу.



«Авангард» должен сыграть на результат, но думаю, что в игре будет и пять-шесть шайб. Этот матч будет более результативным, чем игра «Авангарда» против «Металлурга». Омская команда — фаворит, но всё-таки поставлю на их победу с учётом овертайма и серии буллитов», — сказал Вуйтек.

«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз: у Метсолы и Бобкова будет много работы Шесть из восьми предыдущих очных встреч уфимцев и омичей получились верховыми.