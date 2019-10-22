«Ювентус» — «Локомотив»: прогноз Георгия Черданцева на встречу Лиги чемпионов
Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив». Встреча в Турине начнётся в 22:00 по московскому времени сегодня, 22 октября.
Ставка: победа «Ювентуса» в один мяч или ничья за 2.73.
«Локомотив» в хорошей форме, но «Ювентус» с его подбором игроков — это просто машина. Тем более на своём поле. Конечно, можно закрыться, как «Болонья», а «Локомотив» так и сыграет. Вот только это вовсе не гарантирует даже ничью. С другой стороны, «Ювентус» редко выносит своих соперников под орех, так что думаю, «Ювентус» всё же выиграет, но с небольшим преимуществом. А вот забить в гостях «Локомотиву» будет сложно», — сказал Черданцев.
«Ювентус» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин не сможет остановить Роналду
У «Локомотива» нет шансов в Турине, но «железнодорожникам» не привыкать проигрывать грандам.
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