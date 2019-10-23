«РБ Лейпциг» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: во 2-м тайме забьют больше голов, чем в 1-м, за 1.94.



«В последнее время немцы не впечатляют, хотя по составу команда очень приличная. Там Поульсен, Лайнер, Форсберг, Вернер, Забитцер – команда по именам мощная. Правда, в последнем туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» сыграл с «Вольфсбургом» 1:1, уступая сопернику в инициативе во втором тайме.



«Зенит» здорово покуражился в матче с «Ростовом». Дзюба просто король Севера – прекрасно сыграл, забил три мяча и отдал две передачи. Но это чемпионат России, а здесь Лига чемпионов.



У «Зенита» неплохая турнирная позиция – имея 4 очка, «Зенит» чувствует себя вполне комфортно и уверенно. Группа ровная, поэтому здесь любая команда может отобрать очки у любой. Кто мог поверить, что «Лион», сыгравший неудачно в матче с «Зенитом», в Лейпциге победил 2:0. Кто мог предположить такой результат? А в итоге так всё и получилось, поэтому я не знаю, как сыграют «Бенфика» с «Лионом» в этом туре, а также «РБ Лейпциг» и «Зенит». У «Зенита» есть свои хорошие качества, за счёт которых он может добиться положительного результата, но недооценивать «РБ Лейпциг» тоже нельзя. Как мы помним, не так давно команды играли в Лиге Европы, где немцы на своём поле «Зенит» обыграли со счётом 2:1. Кстати, в том матче после первого тайма была ничья 0:0. Мне почему-то кажется, что и сейчас в первом тайме много забитых мячей не будет, если вообще они будут.



Как основную ставку на этот матч предположу, что второй тайм будет результативнее первого. Судите сами, «Зенит» может добавить во втором тайме, но здесь больше стоит отталкиваться от «РБ Лейпцига» — посмотрите его статистику, они в последних матчах Лиги чемпионов вообще не забивали в первых таймах. Статистика в Бундеслиге тоже говорит за то, что в основном команда забивает и пропускает во вторых таймах. В последних четырёх играх так и было, да и в Лиге чемпионов, когда играли с «Бенфикой», тоже все мячи были забиты во втором тайме. Мой прогноз на этот матч, исходя из статистики, — второй тайм результативнее первого за неплохой коэффициент чуть ниже двойки.



Ещё бы хотел предложить рассмотреть следующий вариант – победа «РБ Лейпциг» по угловым. У немцев очень хорошие фланги, команда мощно атакует через эти фланги. Понятно, что «Зенит» постарается эти фланги прикрыть, но мне кажется, что преимущество хозяев в контроле территории и мяча будет, поэтому «РБ Лейпциг» будет много атаковать и давить, соответственно зарабатывать угловые. Поэтому я бы рассмотрел вариант победы «РБ Лейпциг» по угловым с форой (-1,5) за коэффициент 1,70.



Мне этот вариант нравится, а что нравится вам, это решаете исключительно вы сами. Будем надеяться, что «Зенит» забьёт больше, чем немецкая команда во втором тайме, и упрочит своё положение в этой группе», — сказал Генич.

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