УНИКС — «Ховентут»: прогноз Владимира Гомельского на матч Еврокубка

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группы C Еврокубка сезона-2019/20 УНИКС — «Ховентут».
Ставка: меньше 158 очков в матче за 2.00.
«Обе команды подошли к этой игре с одинаковыми показателями: 2 победы и 1 поражение. Значение победы в данной встрече трудно переоценить. В группе С борьба за выход в следующий круг будет очень напряжённой. На своей площадке необходимо выигрывать все матчи.
УНИКС играет стабильно, в команде ярко выраженные лидеры: атакующий защитник Джамар Смит (средняя результативность — 22,3 очка за матч), универсальный защитник Эрик Макколлум (17,0 о/м) и центровой Алекс Тайюс (12,7 о/м). Тренер Димитрис Прифтис предпочитает играть маленькой пятёркой. В составе с Макколлумом и Смитом выходит и Евгений Колесников.
Но если надо, со скамейки выйдут и маленькие форварды Узинский или Палссон. В последних играх в старте выходил мощный форвард Валерий Лиходей, но есть и Андрей Кощеев. В центре ротация менее глубока. Вместо Тайюса выходит Артем Клименко, но его игровое время ограничено. УНИКС набирает по 83 очка за матч и не проигрывает борьбу на щите.
«Ховентут» с тренером Карлесом Дураном играет в позиционный баскетбол. У команды глубина ротации несколько ограничена по позициям. Явный лидер — атакующий защитник Клемен Препелич (18,7 о/м). Много времени на площадке проводит опытный центровой Ален Омич (11,3 о/м).
Опытнейший разыгрывающий Никос Зисис уже не так быстр, как раньше, а меняющие его Вентура или Жагарс не так надёжны. Обратите внимание на форварда Люка Харангоди. Американец очень полезен на подборах и в защите», — сказал Гомельский.
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