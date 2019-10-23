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«РБ Лейпциг» — «Зенит»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» — «Зенит»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Лиги чемпионов
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Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «РБ Лейпциг» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.65.

«Зенит» в хорошем состоянии, прекрасно идёт в чемпионате России, Дзюба в полном порядке. Поэтому «Зенит» должен быть фаворитом. Но, с другой стороны, «Лейпциг» мне представляется очень сильным соперником, и, как я уже говорил, в этой группе примерно равные шансы на выход в плей-офф у всех соперников.

Я думаю, в этом матче стоит ждать изобилия опасных моментов и у тех, и у других ворот, тем более что в «Зените» ситуация улучшается с каждым туром. Ну и «Лейпциг» дома должен забить. Поэтому я поставил бы на голы в обе стороны», — сказал Арустамян.

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Букмекеры считают явным фаворитом команду, которая не побеждает уже четыре матча подряд.
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