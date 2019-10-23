«РБ Лейпциг» — «Зенит»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 23 октября, в матче группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на выезде в Германии встретится с клубом «РБ Лейпциг».



Букмекеры считают хозяев явным фаворитом, что выглядит несколько опрометчиво. Даже Х2 на «Зенит» идёт за 2.5, а победа сине-бело-голубых и вовсе доступна за жирный коэффициент 5.3. Пессимистические настроения экспертов по отношению к российскому клубу не поддаются никакой логике. Аналитики не проявляют должного уважения к команде Сергея Семака, чем мы постараемся воспользоваться.



В последних 10 матчах у «Зенита» лишь одно поражение, которое получено отчасти из-за вопиющей ошибки арбитра в моменте с фолом на Оздоеве в штрафной «Локомотива». Сине-бело-голубые добыли ничью с «Лионом», уверенно разобрались с «Бенфикой», поэтому крепким европейским клубом Дзюбу и компанию не напугать.



К тому же для «Зенита» сейчас удачный момент для встречи с «РБ Лейпциг». В четырёх последних матчах у «быков» следующие результаты: 1:3 с «Шальке», 0:2 с «Лионом», 1:1 с «Байером» и 1:1 с «Вольфсбургом». И это притом что составом стоимостью свыше € 500 млн руководит один из самых распиаренных тренеров Европы.



В плей-офф Лиги Европы в 2018 году «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Зенита», но с тех пор в обеих командах сменились главные тренеры, да и многие футболисты отправились искать счастье в другие клубы. Ставка Х2 на сине-бело-голубых обязательна для проверки. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!

«РБ Лейпциг» — «Зенит». Прогноз: Дзюба посрамит котировки экспертов Букмекеры считают явным фаворитом команду, которая не побеждает уже четыре матча подряд.