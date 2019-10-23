Эксперты назвали шансы «Локомотива» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Вчера московский «Локомотив» на выезде уступил «Ювентусу» со счётом 1:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов. Москвичи выигрывали до 77-й минуты, но затем Паоло Дибала за 3 минуты забил 2 мяча.



Букмекеры оценили шансы команды Юрия Сёмина выйти в плей-офф турнира. Поставить на то, что «Локомотив» сможет занять одно из первых двух мест в группе D и пройти в 1/8 финала, можно с коэффициентом 13.0. Это примерно 7,5%. Сделать ставку на то, что российский клуб займёт первое место в квартете, можно за 101.0 (1%).



Аналитики практически уверены, что в плей-офф выйдут «Ювентус» и «Атлетико». Поставить на проход в плей-офф итальянцев можно с коэффициентом 1.03 (94%), а на испанцев — за 1.06 (92%). В то же время эксперты практически не оставляют шансов на продолжение борьбы «Байеру». Поставить на немецкую команду можно за 34.0 (2,9%).



После трёх туров у «Ювентуса» и «Атлетико» по 7 очков. «Локомотив» с 3 очками 3-й. У «Байера» очков нет.



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