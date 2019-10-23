«Лилль» – «Валенсия»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Лилль» – «Валенсия».



Ставка: победа «Валенсии» ровно в один мяч за 4.70.



«Группа H, пожалуй, самая непредсказуемая в Лиге чемпионов, а «Лилль» и «Валенсия», возможно, самые непредсказуемые команды этой группы.



«Валенсия» нестабильна и может чередовать удачные матчи с провальными. Это очень хорошо видно по Лиге чемпионов, где она сумела победить «Челси» на «Стэмфорд Бридж», но затем вчистую уступила «Аяксу» дома 0:3. Тем не менее в последнее время дела у команды после турбулентного старта сезона налаживаются. В последнем туре Ла Лиги «Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико» (1:1) и в целом была лучше соперника – у «Валенсии» было больше моментов, Черышев попал в штангу.



«Лилль» выглядит слабее остальных команд в группе, и у него 0 очков. Эта команда вполне способна огрызнуться, но во французской Лиге 1 у неё тоже нет стабильности – в выходные, к примеру, она неожиданно проиграла «Тулузе».



Думаю, борьба в этом матче будет очень серьёзной. «Лиллю» нужна только победа, но «Валенсия» сильнее. Предлагаю такую рискованную ставку – победа гостей ровно в один мяч», — сказал Гратакос.



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