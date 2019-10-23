«Интер» — «Боруссия» Д: прогноз Константина Генича на Лигу чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Интер» — «Боруссия» (Дортмунд) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Интера» за 2.36.



«Понятно, что «Барселона» — фаворит в этой группе, ну а между «Интером» и «Боруссией» будет жёсткая схватка за место в плей-офф. Пока «Интер» уступает три очка. Чтобы далеко не отпустить немецкий клуб, команда Антонио Конте, которая сейчас выглядит бодрячком, и даже поражение от «Ювентуса» (1:2) не отменяет того, что смотрится «Интер» неплохо, нужно минимум не проиграть. «Интер» неплохо сыграл в выходные в чемпионате против «Сассуоло», забил 4 мяча.



Здесь вроде бы напрашивается вариант «обе забьют». «Боруссия» пока ни одного мяча не пропустила, хотя могла это сделать в матче со «Славией». В чемпионате немного пропускает Дортмунд. Но, как мне кажется, Конте, которого можно называть мастером и стратегом, умеет делать капканы для конкретного соперника. Думаю, и здесь «Интер» что-то сварганит любопытное, дабы обыграть «Боруссию» и сравняться с ней по очкам. А вот дальше будет важнейший матч в Дортмунде.



Когда на «Интер» дают дома хороший коэффициент 2.36, надо рискнуть и сыграть на миланскую команду. Лимит осечек «Интер» исчерпал, когда не обыграл дома «Славию». Мой прогноз — чистая победа «Интера», — сказал Генич.

«Интер» — «Боруссия Д». Прогноз: ключевой матч группы F превратится в бойню Конте настроит «Интер» на войну, но и «Боруссия» не станет избегать жёстких стыков.