«РБ Лейпциг» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: гол Дзюбы за 3.18.



«Думаю, у «Зенита», конечно, шансов на этой неделе побольше, чем у «Локомотива». Но «Лейпциг» — команда известная, хорошо себя проявляет в последние несколько сезонов — регулярно в еврокубках выступает. В чемпионате «Лейпциг» постоянно высоко, поставляет игроков в различные сборные. Заслуженно команда считается одним из лидеров Бундеслиги. Но всё-таки есть в последнее время проблемы, давно не может команда выиграть. Да ещё в Лиге чемпионов после удачного старта в Португалии дома неважно сыграли с «Лионом». Но тем опаснее «Лейпциг».



«Зенит» очень удачно сыграл с «Ростовом», который в этом сезоне является одним из лидеров. Разгром — 6:1. Мало кто такого мог ожидать, особенно после победы ростовчан над ЦСКА. «Зенит» в порядке. Но посмотрим, как после такой эмоциональной игры будет выглядеть «Зенит». С «Ростовом» именно что эмоции были задействованы. Российские футболисты, особенно Дзюба, был на кураже после выхода на Евро. Оздоев был хорош, Караваев.



Семак предупредил, что в каком-то матче команда может предстать выхолощенной. Боюсь, что это может произойти в Лейпциге, хотя важность игры трудно переоценить. Очень важно, чтобы тренерский штаб донёс важную информацию: последние результаты «Лейпцига» вообще не говорят о том, какой может быть эта команда.



Мы видим, в каком состоянии Артём Дзюба. Он очень хорош. Играет здорово в каждом матче. У «Лейпцига» в обороне есть проблемы, потому что акцент в игре делается на атаку, на прессинг. И у «Зенита» шансы обязательно будут, чтобы забить, подловить соперника. Дзюба забил три с «Ростовом», сделал 2 голевые. Рискну поставить на его гол и здесь. И с игры он может забить, и пенальти пробивать он будет, если назначат», — сказал Титов.

«РБ Лейпциг» — «Зенит». Прогноз: Дзюба посрамит котировки экспертов Букмекеры считают явным фаворитом команду, которая не побеждает уже четыре матча подряд.