«РБ Лейпциг» — «Зенит»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч 3-го тура группы D Лиги чемпионов сезона-2019/20 «РБ Лейпциг» — «Зенит».
Ставка: ничья за 4.40.
«Немцы угодили в мини-кризис. После двух отличных гостевых сентябрьских побед — над «Бенфикой» и «Вердером» — «Ред Булл» не может победить уже в четырёх встречах. Видимо, слишком уверовали в себя Нагельсманн и его новая команда. Да и разговоры о том, что они смогут составить «Баварии» конкуренцию в борьбе за чемпионство, тоже, похоже, сыграли злую шутку с преимущественно молодыми футболистами.
«Зенит», напротив, кажется, вышел на пик формы. В последних трёх матчах питерцы забили 12 мячей — по три «Бенфике» с «Уралом», шесть — «Ростову».
У букмекеров немцы явные фавориты, но не удивлюсь, если команда Сергея Семака сумеет выстоять», — сказал Петросьян.
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