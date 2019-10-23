«РБ Лейпциг» — «Зенит»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч 3-го тура группы D Лиги чемпионов сезона-2019/20 «РБ Лейпциг» — «Зенит».



Ставка: ничья за 4.40.



«Немцы угодили в мини-кризис. После двух отличных гостевых сентябрьских побед — над «Бенфикой» и «Вердером» — «Ред Булл» не может победить уже в четырёх встречах. Видимо, слишком уверовали в себя Нагельсманн и его новая команда. Да и разговоры о том, что они смогут составить «Баварии» конкуренцию в борьбе за чемпионство, тоже, похоже, сыграли злую шутку с преимущественно молодыми футболистами.



«Зенит», напротив, кажется, вышел на пик формы. В последних трёх матчах питерцы забили 12 мячей — по три «Бенфике» с «Уралом», шесть — «Ростову».



У букмекеров немцы явные фавориты, но не удивлюсь, если команда Сергея Семака сумеет выстоять», — сказал Петросьян.

«РБ Лейпциг» — «Зенит». Прогноз: Дзюба посрамит котировки экспертов Букмекеры считают явным фаворитом команду, которая не побеждает уже четыре матча подряд.