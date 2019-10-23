«Славия» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Славия» — «Барселона» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Барселоны» минимум в 2 мяча за 2.05.



«Удивительная группа F, в которой «Интер» идёт на последнем месте. Возглавляют квартет «Боруссия» и «Барселона», набравшие по 4 очка. «Барса» играет в этом туре на выезде против «Славии» в Праге.



Лионель Месси вернулся. С постепенным набором формы лидером команды «Барселона» починила свою игру. Вроде бы сейчас она выглядит неплохо. По матчу с «Эйбаром» это было хорошо заметно. Комбинируют неплохо каталонцы. Удивило, что с «Эйбаром» играли в контратаку. Но надо знать Эрнесто Вальверде. Вряд ли стоит удивляться такому футболу. Думаю, что и здесь «Славия», возможно, чуть больше будет владеть мячом. Но у каталонцев такая атака, что убегут и обязательно реализуют.



Не помню, засчитали ли гол Суаресу в матче с «Манчестером», он давненько не забивал на выезде. Сейчас он в хорошей форме. Я бы, может быть, догнался здесь и сыграл бы гол уругвайца. Коэффициент, понятное дело, не очень велик — 1.95, но мне кажется, что «Барса» забьёт минимум дважды. Скорее всего, забьёт Месси, забьёт Суарес, может быть, Гризманн. Если я не ошибаюсь, Суарес четыре года не забивал на выезде в Лиге чемпионов. Хороший вариант — поймать гол Луиса здесь.



Ну и я практически не сомневаюсь, что «Барса» выиграет. Даже отдав инициативу «Славии», «Барса» свои мячи забьёт и увезёт победу. Сыграл бы победу гостей с форой (-1,5). Коэффициент — 2.05», — сказал Генич.

«Славия» — «Барселона». Прогноз: Месси принесёт каталонцам победу в Праге Чешский клуб понравился на старте группового этапа, но с Месси справиться не удастся.