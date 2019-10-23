«РБ Лейпциг» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит». Встреча начнётся сегодня, 23 октября, в 19:55 мск.
Ставка: победа «Зенита» и меньше 3 голов в матче за 12.00.
«Лейпциг» сейчас находится в печальном периоде. Команда с конца сентября не может победить: 4 матча без побед, 2 ничьи и 2 поражения. Она обязательно пропускает и в 4 матчах забила лишь 3 мяча. Сейчас пошёл явный регресс. Это касается как выездной формы, так и домашней (что с «Шальке», что с «Вольфсбургом» команда совсем не впечатляет).
В отличие от «Зенита», который очень существенно добавил. Здесь фактором является не только отличная форма Дзюбы и Азмуна, но и полное выздоровление Себастьяна Дриусси. Поэтому я думаю, что для «Лейпцига» будут существенные проблемы в домашней игре. Я практически уверен, что в этой встрече «Зенит» может набрать максимум очков.
Я думаю, что в этой игре стоит рассматривать такой вариант, как низ. Мне кажется, здесь будет очень похоже на матч «Лейцпцига» с «Лионом», когда французы победили 2:0. Сергей Богданович вряд ли сделает такой план на игру, как это было против «Ростова». Совсем другое ощущение будет от этой игры. Думаю, что осторожное начало от «Зенита» – вот что нужно будет. А «Лейпциг» наверняка впечатлён этой масштабной победой над командой Карпина. И, на мой взгляд, первый тайм будет достаточно осторожным. Но в итоге у «Зенита» будет больше шансов в этой встрече. Потому как у «Зенита» гораздо ярче палитра в атаке, чем у хозяев. Я думаю, что здесь будет низ. И я надеюсь на победу сине-бело-голубых. Моя ставка: победа «Зенита» через низ», — сказал Казанский.
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