«Интер» — «Боруссия» Д: прогноз Нобеля Арустамяна на Лигу чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Интер» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: обе забьют за 1.61.



«Определяющая встреча в группе F, потому что мы знаем, что «Барса» хоть и с трудом, но обыграла «Интер» в прошлом туре, и сейчас для итальянцев диспозиция такая, что надо обыгрывать «Боруссию» дома и в гостях либо прощаться с мечтой о плей-офф Лиги чемпионов, так как миланцы потеряли очки ещё и в матче со «Славией». Для «Интера» матч решающий, матч важнейший.



«Боруссия» — качественная команда, которая в Лиге чемпионов играет очень достойно. Команда сыграла вничью с «Барселоной» дома, обыграла в гостях «Славию», поэтому дортмундцы, на мой взгляд, стоят на ступеньку выше «Интера» не только в таблице, но и по статусу.



В этом матче я жду увлекательного футбола, потому что обе команды будут настроены на атаку. «Боруссия» не та команда, которая будет сидеть в обороне и сдерживать ничью – это не стиль «Боруссии». Здесь можно уверенно ставить на «обе забьют». Я бы ещё рискнул и поставил в этой встрече на тотал больше 3,5. Мне кажется, что в этом матче вполне реальна «перестрелка» голами», — сказал Арустамян.

«Интер» — «Боруссия Д». Прогноз: ключевой матч группы F превратится в бойню Конте настроит «Интер» на войну, но и «Боруссия» не станет избегать жёстких стыков.