«РБ Лейпциг» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «РБ Лейпциг» — «Зенит». Игра состоится сегодня, 23 октября, и начнётся в 19:55 мск.
Ставка: ничья в 1-м тайме и победа «Лейпцига» в матче за 4.45.
«Лейпциг» — это немецкая команда, которая за последнее время сделала очень большой шаг вперёд. Они в этом году даже сыграли с «Баварией» вничью. И вообще, они довольно-таки упорный соперник, который и впереди играет прилично, и сзади играет прилично.
Думаю, это не очень удобный соперник для «Зенита». Даже при том, что «Зенит» выдал великолепнейшую игру, просто раздавил «Ростов», я думаю, что «Лейпциг» победит. Ставлю на победу хозяев, ничью в первом тайме, но при этом ТБ (2,5). Потому что и «Лейпциг» может забивать, и у «Зенита» с атакой пошло получше», — сказал Ловчев.
- 23 октября 2019
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:48
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 22 октября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45