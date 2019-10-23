«РБ Лейпциг» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «РБ Лейпциг» — «Зенит». Игра состоится сегодня, 23 октября, и начнётся в 19:55 мск.



Ставка: ничья в 1-м тайме и победа «Лейпцига» в матче за 4.45.



«Лейпциг» — это немецкая команда, которая за последнее время сделала очень большой шаг вперёд. Они в этом году даже сыграли с «Баварией» вничью. И вообще, они довольно-таки упорный соперник, который и впереди играет прилично, и сзади играет прилично.



Думаю, это не очень удобный соперник для «Зенита». Даже при том, что «Зенит» выдал великолепнейшую игру, просто раздавил «Ростов», я думаю, что «Лейпциг» победит. Ставлю на победу хозяев, ничью в первом тайме, но при этом ТБ (2,5). Потому что и «Лейпциг» может забивать, и у «Зенита» с атакой пошло получше», — сказал Ловчев.

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