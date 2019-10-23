«Славия» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на Лигу чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура группы A Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Славия» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» и минимум 2 мяча в матче за 1.60.

«Для «Барселоны» эта встреча должна была быть промежуточной и разминочной перед «класико». Эрнесто Вальверде дал бы многим лидерам отдохнуть, берёг бы силы своих футболистов. Но из-за протестов в Каталонии «класико» перенесено на декабрь, а значит, «Барсе» больше нет смысла экономить силы в Чехии. Более того, следующий матч после встречи со «Славией» у «Барселоны» не скоро, поэтому тем более надо дать игровое время ведущим футболистам.



«Барселона» в хорошем состоянии. В Эйбаре «Барса» выиграла — 3:0, забили Гризманн, Месси и Суарес. «Барселона» хорошо подошла к сопернику, не стеснялась отдавать мяч, играть вторым номером и очень часто ловила басков на контратаках. «Славия» тоже с удовольствием будет вести игру. Если вспомнить матч первого тура Лиги чемпионов, когда «Славия» играла с «Интером», то в первом тайме «Славия» возила итальянцев, играла первым номером и создавала много остроты. «Славия» — играющая команда. По проценту владения мячом они, скорее всего, уступят «Барсе», но не так разгромно, как обычно уступают «Барсе» другие соперники. Для «Барселоны», которая умеет играть на контратаках, это даже хорошие новости, поэтому результат матча для «Барселоны» будет хорошим.



Прогноз — победа «Барселоны» при тотале больше 1,5 гола. Мне кажется, «Барселона» реализует все свои силы и победит. Если «Барса» выиграет в этом матче, а потом и дома, это будет уже 10 очков, и это почти гарантия выхода в следующий этап. «Барселоне» надо побыстрее обеспечить себе выход из группы, потому что группа сложная и со «Славией» нельзя терять очки.



Кроме того, можно также поставить на то, что «Барселона» выиграет c разницей 1–2 гола. На это коэффициент выше двойки. Мне кажется, здесь, вероятнее всего, «Барселона» выиграет либо в два гола, либо в один, а не в три, четыре или пять».