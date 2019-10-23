«РБ Лейпциг» — «Зенит»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «РБ Лейпциг» — «Зенит».



Ставка: ничья за 4.30.



«Я не сомневаюсь в том, что «Зенит» в этом матче не будет смотреться плохо и неуверенно. Команда в последних матчах демонстрирует потрясающую результативность, редко когда забивается менее трёх голов. Бывает, пропускает, но в целом смотрится очень достойно. В любом случае сегодняшний «Зенит» — крепкий и набравший ход. Он абсолютно сбалансированный с сильной скамейкой запасных.



Допускаю, что в Лейпциге питерский клуб пропустит, но и обязательно забьёт. Потому что «Лейпциг» — команда, которая на ноль играет не часто. Это всё-таки более открытый и откровенный стиль, чем у некоторых других клубов этой Лиги чемпионов. Ставка «обе забьют» в этом матче мне представляется совершенно верной.



Во-вторых, «Лейпциг» дома играет не очень уверенно. Выездная модель игры ему часто больше подходит. Исходя из этого я жду, что команда из Германии будет в этом матче играть очень сдержанно. Часто сбывается примета, что после слишком результативных матчей следуют игры с небольшим количеством мячей.



Поэтому жду того, что обе команды забьют, низовая игра и ничья. Мне кажется, что этот результат в принципе «Зенит» более чем устроит, а «Лейпциг» пока ещё ничего не потерял. Я жду, что в первом матче немецкая команда будет более осторожна, чем в ответной игре», — сказал Казаков.

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