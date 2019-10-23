Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Дерби» — «Уиган»: прогноз Дениса Казанского на матч Чемпионшипа

«Дерби» — «Уиган»: прогноз Дениса Казанского на матч Чемпионшипа
Ставки 0

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч английского «Чемпионшипа» «Дерби Каунти» — «Уиган».

Ставка: «Дерби» выиграет и не пропустит за 3.29.

«Начнём с гостей. У «Уигана» большие проблемы на выезде: команда из шести матчей в гостях пять проиграла. И ни разу в этих матчах не было доезда по ставке «обе забьют».

Это тоже важно, с учётом того, что на своём поле «Дерби» играет здорово. И в четырёх из последних пяти матчах они победили. И вообще, у себя дома «Дерби» выглядит довольно серьезно.

Поэтому я не думаю, что «Уиган» (растерянная команда на выезде, которая набирает очки в основном дома) сможет что-то противопоставить «Дерби». Я думаю, что в этой встрече «Дерби» победит и не пропустит», — сказал Казанский.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019