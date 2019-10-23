«Дерби» — «Уиган»: прогноз Дениса Казанского на матч Чемпионшипа

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч английского «Чемпионшипа» «Дерби Каунти» — «Уиган».
Ставка: «Дерби» выиграет и не пропустит за 3.29.
«Начнём с гостей. У «Уигана» большие проблемы на выезде: команда из шести матчей в гостях пять проиграла. И ни разу в этих матчах не было доезда по ставке «обе забьют».
Это тоже важно, с учётом того, что на своём поле «Дерби» играет здорово. И в четырёх из последних пяти матчах они победили. И вообще, у себя дома «Дерби» выглядит довольно серьезно.
Поэтому я не думаю, что «Уиган» (растерянная команда на выезде, которая набирает очки в основном дома) сможет что-то противопоставить «Дерби». Я думаю, что в этой встрече «Дерби» победит и не пропустит», — сказал Казанский.
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