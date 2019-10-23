«Аякс» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч 3-го тура группы D Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Аякс» — «Челси». Встреча в Нидерландах начнется в 21:45 по московскому времени 23 октября.



Ставка: ТБ 3 голов в матче за 1.93.



«Челси» не уходит с поля без забитого мяча в последних десяти матчах, «Аякс» забил в последних десяти из одиннадцати матчей.



Матч обещает стать по-настоящему зрелищным, ведь обе команды предпочитают быстрый, атакующий футбол, и у них есть, кому этот футбол демонстрировать.



Я б даже не пытался прогнозировать исход, так как любая мелочь сможет на него здесь повлиять. А вот на то, что должны быть голы, я бы коэффициенты рассмотрел», — сказал Петросьян.

«Аякс» — «Челси». Прогноз: Лэмпард ещё не созрел для победы над грандом «Челси» обыгрывает только аутсайдеров. «Аякс» не по зубам команде Фрэнка Лэмпарда.