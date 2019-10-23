«Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг — «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.20.
«Магнитка» только что пересеклась маршрутами с «Автомобилистом». Но если магнитогорцы, поскрипывая, поднимаются вверх, то «Автомобилист» со свистом летит вниз. Лететь ему ещё далеко, скорее всего, в землю так и не врежется, но у пилотов уже идёт кровь из ушей.
У «Магнитки» в принципе всё ясно. Илья Петрович выстроил команду под себя и постепенно возвращает её к жизни. Получается с каждым матчем всё лучше и лучше, и даже «Авангард» был бит всухую. Но «Ак Барс», извините, не «Авангард».
Понятно, что соперники закусятся. Понятно, что матч будет обоюдоострым, но при этом хоккейное счастье будет искаться не у чужих ворот, а больше у своих. Большой счёт тут возможен лишь при быстрой шайбе и раскрытии одного из соперников, которому и полетит всё, что только летает. Но, думается, раскрываться никто не станет, на рожон полезут только на последних минутах. Так что всё нам предсказывает тяжёлое противостояние, но всё-таки, извините, сегодняшний «Металлург» ещё не настолько пришёл в себя, чтобы ставить в интересное положение сегодняшний «Ак Барс».
Вот и получается, что «большие татары» победят, шайб будет немного, дай бог четыре-пять, и всё закончится в основное время», — сказал Лебедев.
- 23 октября 2019
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 22 октября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30