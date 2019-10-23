«Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.20.



«Магнитка» только что пересеклась маршрутами с «Автомобилистом». Но если магнитогорцы, поскрипывая, поднимаются вверх, то «Автомобилист» со свистом летит вниз. Лететь ему ещё далеко, скорее всего, в землю так и не врежется, но у пилотов уже идёт кровь из ушей.



У «Магнитки» в принципе всё ясно. Илья Петрович выстроил команду под себя и постепенно возвращает её к жизни. Получается с каждым матчем всё лучше и лучше, и даже «Авангард» был бит всухую. Но «Ак Барс», извините, не «Авангард».



Понятно, что соперники закусятся. Понятно, что матч будет обоюдоострым, но при этом хоккейное счастье будет искаться не у чужих ворот, а больше у своих. Большой счёт тут возможен лишь при быстрой шайбе и раскрытии одного из соперников, которому и полетит всё, что только летает. Но, думается, раскрываться никто не станет, на рожон полезут только на последних минутах. Так что всё нам предсказывает тяжёлое противостояние, но всё-таки, извините, сегодняшний «Металлург» ещё не настолько пришёл в себя, чтобы ставить в интересное положение сегодняшний «Ак Барс».



Вот и получается, что «большие татары» победят, шайб будет немного, дай бог четыре-пять, и всё закончится в основное время», — сказал Лебедев.

«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз: Воробьёв приблизится к зоне плей-офф Казанцы хороши, но из-за тяжёлого календаря им будет сложно показать свой лучший хоккей.