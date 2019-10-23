«РБ Лейпциг» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на Лигу чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит».



Ставка: обе забьют за 1.67.



«В прошлом сезоне «Лейпциг» занял третье место в национальном чемпионате, и сейчас команда ведёт борьбу с «Баварией» и «Боруссией» за чемпионство. «Лейпциг» — это атака, нацеленность на борьбу, если говорить о результатах в этой Лиге чемпионов, то здесь немцы выиграли у «Бенфики» 2:1 и сыграли вничью с «Лионом» 1:1. В Лиге чемпионов «Лейпциг» постоянно пропускает на групповом этапе, это длится очень давно.



Есть определённая история — в сезоне-2017/2018 команды встречались в Лиге Европы, тогда в Питере сыграли 1:1, а в Лейпциге победили хозяева, выбив «Зенит» из турнира. «Зенит» на выходных феерично выиграл у «Ростова» со счётом 6:1. «РБ Лейпциг» сыграл вничью 1:1 с «Вольфсбургом», который идёт на втором месте.



Питерцы играют на выезде. Конечно, «Зенит» лучше играет дома, на своём прекрасном стадионе. Но зачем жаловаться? Ведь наша команда идёт на первом месте в группе благодаря победе над «Бенфикой» и ничьей с «Лионом». «Зенит» забивал в девяти из 10 матчей Лиги чемпионов. У Азмуна великолепное взаимодействие с Дзюбой, думаю, будут голы и в Германии.



Учитывая домашний для «РБ Лейпцига» характер встречи, я изначально хотел поставить на немцев, но исходя из того, что сказал выше, выбираю вариант «обе забьют», — сказал Гусев.

«РБ Лейпциг» — «Зенит». Прогноз: Дзюба посрамит котировки экспертов Букмекеры считают явным фаворитом команду, которая не побеждает уже четыре матча подряд.