Эксперты назвали ставки россиян на матч «РБ Лейпциг» — «Зенит»

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит» начнётся сегодня, 23 октября, в 20:00 мск. В БК ФОНБЕТ рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
53% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу хозяев, 41% — на «Зенит», ещё 6% — на ничью.
На то, что команды забьют как минимум 4 гола, поставлено 20% объёма рынка при коэффициенте 2.40. 80% приходится на то, что в матче будет меньше 4 голов (коэффициент 1.57).
Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на победу «Лейпцига». На этот исход поставлено 37% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех питерцев (28%), на то, что команды забьют минимум 3 гола (13%), непроигрыш зенитовцев (13%) и на то, что «Зенит» сможет забить (9%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 200 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что «РБ Лейпциг» не проиграет, с коэффициентом 1.16.
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