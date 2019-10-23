«Чемпионат» ищет авторов статей для раздела «Ставки»

«Чемпионат» набирает авторов для информационных статей о букмекерах и ставках. Рассмотрим как опытных журналистов и копирайтеров, так и стажёров.



Требования:



— грамотный русский язык,

— опыт написания текстов,

— знакомство с онлайн-букмекерами и понимание правил расчёта ставок,

— понимание основ работы поисковиков и SEO — или большое желание разобраться,

— энтузиазм к работе и ставочной тематике.



Обязанности:

— информационные статьи большого объёма на заданную тему,

— SEO-копирайтинг.



Условия работы по результатам собеседования. Присылайте резюме на электронную почту с пометкой «Работа»: a.tkachuk@rambler-co.ru.