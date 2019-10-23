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«Чемпионат» ищет авторов статей для раздела «Ставки»

«Чемпионат» ищет авторов статей для раздела «Ставки»
Ставки 0

«Чемпионат» набирает авторов для информационных статей о букмекерах и ставках. Рассмотрим как опытных журналистов и копирайтеров, так и стажёров.

Требования:

— грамотный русский язык,
— опыт написания текстов,
— знакомство с онлайн-букмекерами и понимание правил расчёта ставок,
— понимание основ работы поисковиков и SEO — или большое желание разобраться,
— энтузиазм к работе и ставочной тематике.

Обязанности:
— информационные статьи большого объёма на заданную тему,
— SEO-копирайтинг.

Условия работы по результатам собеседования. Присылайте резюме на электронную почту с пометкой «Работа»: a.tkachuk@rambler-co.ru.

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