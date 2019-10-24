«Трабзонспор» — «Краснодар»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 3-го тура Лиги Европы сезона-2019/20 «Трабзонспор» — «Краснодар».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.70.



«У «Краснодара» ноль очков, больше их терять ни в коем случае нельзя. И если «быки» хотят выходить в плей-офф Лиги Европы, нужно обыгрывать «Трабзонспор» на выезде.



Не скажу, что хорошо знаком с турецким коллективом, но очевидно, что он регулярно играет в еврокубках, у него есть опыт выступлений на этом уровне, и он богаче, чем у «Краснодара».



Я думаю, что в этом матче будет обоюдоострая игра, так как не только российскому клубу нельзя терять очки, но и «Трабзонспору» тоже. Поэтому я бы поставил на тотал больше 2,5 гола», — сказал Арустамян.

«Трабзонспор» — «Краснодар». Прогноз: Старридж и Соса переиграют оборону «быков» «Краснодар» в гостях пропускает даже от «Динамо» и клуба ФНЛ, а «Трабзонспор» дома в полном порядке.