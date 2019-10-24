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«Салават Юлаев» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Салават Юлаев» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Витязь».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» минимум в 2 шайбы за 2.90.

«Он то плакал, то смеялся,
То щетинился, как еж,
Он над нами издевался –
Сумасшедший, что возьмёшь?»

Когда Владимир Семенович Высоцкий писал эти бессмертные строки, никакого «Витязя» не было в помине. А в четвёртом эшелоне отечественного хоккея (а было их тогда всего пять) с переменным успехом то играл, то мучился подольский «Труд». Но почему-то именно те легендарные строки лучше всего описывают целых два месяца из жизни Континентальной хоккейной лиги, когда «Витязь» был на коне и давал всем прикурить.

Слава богу, что это подзатянувшееся безобразие заканчивается. И у подмосквичей в череде сплошных побед сперва появились отдельные поражения, потом их стало больше, потом количество побед и поражений сравнялось.И вот теперь наконец «Витязь» вышел на привычный режим «одна победы в трёх матчах», и теперь его будут медленно, но уверенно выдавливать из зоны плей-офф, где он пока занимает роскошное третье место. Не бойтесь, теперь это ненадолго.

Вот и в Уфе «Витязь» не сдюжит. У него там вдобавок завершается достаточно жгучий трёхматчевый выезд по маршруту Москва – Астана (ах, простите, Нур-Султан!) – Новосибирск – Уфа – Москва. Два первых матча этой выездной серии «Витязь» уже проиграл. Почему в третьем должно быть исключение?

Плюс статистика личных встреч с «Салаватом» достаточно сурова: на две победы Уфы приходится одна победа Подольска. То есть и ломать голову нечего: хозяева победят, в основное время, с приличным преимуществом в две-три шайбы», — полагает Лебедев.

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Уфимцы в девяти предыдущих матчах лишь однажды пропустили больше двух шайб.
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