Эксперты назвали шансы «Зенита» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Вчера питерский «Зенит» на выезде уступил «РБ Лейпцигу» со счётом 1:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов. Питерцы открыли счёт (отличился Ракицкий), но в начале 2-го тайма пропустили два мяча и не смогли отыграться.



Букмекеры оценили шансы команды Сергея Семака выйти в плей-офф турнира. Поставить на то, что «Зенит» сможет занять одно из первых двух мест в группе G и пройти в 1/8 финала, можно с коэффициентом 2.0. Это примерно 48%. Сделать ставку на то, что российский клуб займёт первое место в квартете, можно за 4.2 (22%).



По оценке аналитиков, в плей-офф наверняка выйдет «РБ Лейпциг». Поставить на проход в плей-офф немцев можно с коэффициентом 1.18 (82%). Шансы «Лиона» пройти в плей-офф оцениваются коэффициентом 1.9 (49%). На «Бенфику» можно сделать ставку за 4.0 (23%).



После трёх туров у «РБ Лейпцига» в активе 6 очков. «Зенит» и «Лион» набрали по 4 очка. У «Бенфики» 3 очка.



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