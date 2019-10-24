ЦСКА — «Ференцварош»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги Европы

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги Европы ЦСКА — «Ференцварош». Встреча начнётся 24 октября в 19:55 мск.



Ставка: победа ЦСКА и минимум 3 мяча в матче за 2.12.



«Для команды Виктора Гончаренко в этой встрече победа обязательна, чтобы хоть как-то жить после того, что случилось с «Лудогорцем». «Лудогорец», к слову, сам обыграл «Ференцварош» и вообще никаких проблем не почувствовал.



Надо сказать, что будут играть верховые команды. В половине встреч за последние 6 игр и у тех, и у других проходят как раз верха.



Я думаю, что в этой ситуации всё будет достаточно ясно. ЦСКА просто сейчас сильнее по составу, по игре (даже несмотря на тот кошмар, который случился с командой в Уфе). Мы всё-таки не должны забывать про укомплектованность ЦСКА достаточно классными футболистами (в сравнении с тем, что есть у хозяев).



Поэтому я думаю, что здесь будет победа ЦСКА, и мне представляется, что победа достаточно крупная. Потому что «Ференцварош» – команда, которая в последнее время пропускает пачками, и более того – не может забить. В последних 2 из 3 матчах они не забивают. Победа ЦСКА через верх 2,5», — полагает Казанский.

ЦСКА – «Ференцварош». Прогноз: украинец впечатлит Москву контратаками «Ференцварош» — явный аутсайдер матча с ЦСКА, но венграм нечего терять в битве с «армейцами».