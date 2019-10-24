«Динамо» (Киев) – «Копенгаген»: прогноз Артура Петросьяна на Лигу Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Динамо» (Киев) – «Копенгаген».
Ставка: «Динамо» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 1.85.
«Годы идут, а киевское «Динамо» не меняется. Принципы игры, привитые великим Лобановским десятки лет назад, по-прежнему во главе угла в клубе. Первым делом – оборона, а всё остальное потом.
«Динамо» не пропустило ни одного мяча в последних восьми играх и ни одного в обеих встречах Лиги Европы. В предыдущей домашней игре против «Мальме» украинцы не позволили шведам создать ничего особенного у своих ворот, и, скорее всего, примерно та же участь ждёт и датчан.
«Копенгаген» ни разу не оставлял свои ворота сухими в последних пяти играх, пропустив за это время восемь мячей.
Думаю, фавориты здесь киевляне и при этом какой-то слишком атакующей игры от них ждать не стоит», — сказал Петросьян.
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