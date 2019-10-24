«Трабзонспор» — «Краснодар»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги Европы

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги Европы «Трабзонспор» — «Краснодар». Встреча начнётся сегодня, 24 октября, в 22:00 мск.



Ставка: обе забьют за 1.55.



«Тяжелейший выезд для «Краснодара», команды, которая в четырёх матчах не может победить. А «Трабзонспор» в чемпионате Турции только что одержал хорошую победу.



И надо сказать, что у «Трабзонспора» в последнее время всё летит в ворота соперников и верха проходят в половине матчей. Но стоит обратить внимание, что команда регулярно пропускает. «Обе забьют» случается в 5 из последних 6 встреч для «Краснодара» и в последних 5 для «Трабзонспора».



С учётом этой характеристики ситуация, в которой обе забьют, – самый надежный вариант. У «Трабзонспора» всё летит. А «Краснодар», может, и не в лучшей своей оборонительной форме (мы только что видели это с «Динамо», плюс команда пропустила 7 мячей в групповой стадии ЛЕ). Но я думаю, что в атаке они способны забить «Трабзонспору». Моя ставка: обе забьют», — сказал Казанский.

«Трабзонспор» — «Краснодар». Прогноз: Старридж и Соса переиграют оборону «быков» «Краснодар» в гостях пропускает даже от «Динамо» и клуба ФНЛ, а «Трабзонспор» дома в полном порядке.