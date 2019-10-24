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«Слован» — «Вулверхэмптон»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы

«Слован» — «Вулверхэмптон»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Слован» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Слована» за 4.85.

«Слован» оказался на старте в этой группе Лиги Европы удивительно крепким и интересным атакующим клубом. Думаю, что в этом матче стоит сыграть несколько ставок, пусть и не везде коэффициенты окажутся для вас интересными.

Хорошая ставка — обе команды забьют. Так в матчах «Слована» происходит регулярно, и «Вулверхэмптон» пропускает постоянно.

Чем дальше, тем «волки», мне кажется, осознанно и серьёзно играют на нескольких фронтах и сил объективно становится всё меньше. Я думаю, что Лига Европы — не тот турнир, где «Вулверхэмптон» будет изо всех сил лезть вон из кожи. Для него другие турниры являются более приоритетными, но естественно, что отбывать номер англичане не будут.

Поэтому мой прогноз — верховой матч, победа «Слована» и обе команды забьют», — сказал Казаков.

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