ЦСКА — «Ференцварош»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Ференцварош» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: ЦСКА выиграет и не пропустит за 2.65.



«В пяти последних матчах «Ференцвароша» хотя бы одна из команд не забивает. Это уже стало традицией. Очень разношёрстный состав у венгерского клуба, много легионеров из стран постсоветского пространства — белорус, три украинца, грузин. Интересно, что тренирует «Ференцварош» Сергей Ребров, чемпион России, знаменитый нападающий сборной Украины. Так что настрой будет сумасшедшим у «Ференцвароша».



Что касается ЦСКА, то совсем не здорово, что играли с «Уфой» на искусственном газоне, очень тяжёлом. Крошкой поле засыпали, это по цвету было видно. Тяжело дался матч «армейцам», ноги забились наверняка. Ещё и не выиграли.



Но хорошо, что восстановился Фернандес, сыграет он и в Лиге Европы. Это важный момент. Всё-таки ЦСКА обязан собираться после двух неудач и выигрывать на своём поле. Дальше отступать просто некуда. Соперник будет цепляться за очки, биться. Но по классу футболистов ЦСКА значительно сильнее. Думаю, очень аккуратно москвичи сыграют сзади. Оборона не очень опытная, ей надо помочь. Впереди же надо будет реализовать свои моменты. Поставлю на сухую победу ЦСКА. Думаю, 1:0 или 2:0 здесь будет», — сказал Титов.

ЦСКА – «Ференцварош». Прогноз: украинец впечатлит Москву контратаками «Ференцварош» — явный аутсайдер матча с ЦСКА, но венграм нечего терять в битве с «армейцами».