ЦСКА — «Йокерит»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Йокерит».



Ставка: победа ЦСКА минимум в 3 шайбы за 2.12.



«Команда из Хельсинки — пожалуй, главное разочарование регулярного сезона КХЛ, потому как состав приличный, а вот Лаури Марьямяки ничего не может сделать. Трусливый хоккей показывается временами. Три поражения подряд, два дома и от «Спартака». В общем, кошмар какой-то. Знарок, конечно, молодец, обыграл и «Йокерит», и СКА.



Но дело не в «Спартаке», а в «Йокерите», который на выезде играет чуть интересней. Но тут — ЦСКА, тут — машина. Да, недавно было поражение от «Витязя». Я бы не обманывался на счёт ЦСКА. В этом матче чудес не жду. ЦСКА победит уверенно, как это было месяц назад в Хельсинки. Я бы в этом матче взял победу команды Игоря Никитина с форой (-2,5). Думаю, что на Хельсинки они настроятся и «Йокерит» побьют больно», — сказал Казанский.



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