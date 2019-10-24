«Арсенал» — «Витория Гимарайнш»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Витория Гимарайнш». Встреча начнётся сегодня, 24 октября, в 22:00 мск.
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.75) за 1.94.
«Арсенал» катастрофически выступил против «Шеффилда» как по результату, так и по самой игре. Поэтому им просто необходима маленькая победоносная война в турнире, который Унаи Эмери знает лучше всего.
«Гимарайнш» в принципе играл неплохо в предыдущих двух встречах. Пусть и пропустил три мяча, но, в общем-то, достаточно круто смотрелся в обороне.
Мне кажется, что с учётом такой тяжёлой ситуации, «Арсенал» будет рвать и метать. Взять «Арсенал» с форой (-1,75) вполне резонно. Думаю, что для хозяев здесь будет важнейший мотивационный момент после того, что случилось в АПЛ», — сказал Казанский.
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