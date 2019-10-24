ЦСКА — «Ференцварош»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 ЦСКА — «Ференцварош».



Ставка: ничья за 4.35.



«Встречаются аутсайдеры группы. Более чем неудачный старт и у тех и у других. На мой взгляд, эта игра — последняя возможность для решения задачи по выходу в весеннюю часть Лиги Европы. В последнее время ЦСКА забивает мало, играя с перебоями. Против команды, которая способна выстроить закрытый футбол, «армейцам» придётся нелегко.



Я думаю, что «Ференцварош» в этой игре будет действовать в точно такой же манере, стремясь свести матч к ничейному исходу. Я жду, что с большой долей вероятности всё и закончится именно так. Потому что ЦСКА сейчас играть объективно сложно на нескольких фронтах.



Коэффициент на ничью очень хороший, более четырёх — это рискованная ставка, но она мне кажется вполне возможной. Другая ставка — то, что матч окажется низовым, менее 2,5 гола. Я не знаю, вести речь о 0:0 или 1:1, но мне кажется, это то, что может в данном случае сработать», — сказал Казаков.

ЦСКА – «Ференцварош». Прогноз: украинец впечатлит Москву контратаками «Ференцварош» — явный аутсайдер матча с ЦСКА, но венграм нечего терять в битве с «армейцами».