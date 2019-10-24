ЦСКА – «Ференцварош»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги Европы ЦСКА – «Ференцварош». Игра состоится сегодня, 24 октября, и начнётся в 19:55 мск.
Ставка: ЦСКА выиграет и не пропустит за 2.65.
«Ференцварош» в национальном чемпионате выступает неплохо. Когда-то это была заметная в Европе команда. Сейчас, конечно, венгерский футбол не на подъёме, но при всём при этом «Ференцварош» опасен.
ЦСКА неудачно сыграл в «Уфе», да и в последнее время немного сбавил и в активности, и в азарте. Всё равно для «армейцев» европейские игры – это стимул. ЦСКА играет на своём поле, при своём зрителе. Думаю, что ЦСКА победит. Мои ставки: победа ЦСКА, победа ЦСКА в первом тайме, «Ференцварош» не забьёт», — сказал Ловчев.
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