ЦСКА – «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Йокерит».



Ставка: победа ЦСКА с форой (-3) за 3.00.



«То, что «Йокерит» уступил дома московскому «Спартаку», конечно же, свидетельствует о морально-волевых команды Знарка. Потому что не расслабиться после победы в Санкт-Петербурге очень и очень сложно. А красно-белые не расслабились и вломили «джокерам» у них дома.



А ещё это свидетельствует о реальном положении дел в финском клубе. Который, на минуточку, болтается где-то в районе плинтуса зоны плей-офф Западной конференции и не вылетел оттуда к такой-то матери исключительно по милости «Локомотива» и «Северстали».



Добавим сюда месячной давности «междусобойчик» опять-таки в Хельсинки, где хозяев «увозюкали» со счётом 5:1. Добавим сюда семиматчевую победную серию ЦСКА и, наоборот, трёхматчевую проигрышную серию «Йокерита». И где тут могут быть шансы гостей, под какой половицей их искать?



Конечно, ЦСКА победит. Конечно же, в основное время. В принципе нынешним «армейцам» для этого необязательно и клюшки брать. Но они их возьмут, и «финикам» можно будет посочувствовать. Получат они штук пять-шесть, не меньше. Сами забьют вряд ли, а если такое случится, то не более одной. Вот и всё», — сказал Лебедев.



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