ЦСКА – «Ференцварош»: прогноз Виктора Гусева на игру Лиги Европы

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги Европы ЦСКА – «Ференцварош».



Ставка: ничья за 4.38.



«Мои рассуждения будут достаточно краткими. Здесь много будет зависеть от стимула. Какой стимул у обеих команд? При том, что и ЦСКА, и «Ференцварош» ведут борьбу за золотые медали в национальном чемпионате. «Ференцварош» считается на бумаге самым слабым коллективом в группе, но в чемпионате Венгрии он ведет борьбу за золото.



Будет ли у команд максимальная концентрация на эту игру? Учитывая то, что было в группе до этого матча. У ЦСКА — два поражения: 1:5 от «Лудогорца» и 0:2 от «Эспаньола». У «Ференцвароша» — ничья с «Эспаньолом» и поражение 0:3 от все того же «Лудогорца». Команды уже играли между собой. Это случилось в 1/16 финала Кубка кубков сезона 1994/1995. В Москве выиграл ЦСКА 2:1, а в Венгрии победил уже «Ференцварош» с таким же счетом. Но в серии пенальти удачливее оказались армейцы.



И те, и другие могут показать хорошие вещи атаки. Вспомним хотя бы гол красно-синих в ворота «Уфы» в минувшие выходные. Шикарная комбинация закончилоась великолепным ударом Ахметова, даже хотя бы это показывает потенциал российской команды в нападении.



Сложно делать прогноз, не догадываясь о стимуле команд. Моя ставка — ничья», — сказал Гусев.



ЦСКА – «Ференцварош». Прогноз: украинец впечатлит Москву контратаками «Ференцварош» — явный аутсайдер матча с ЦСКА, но венграм нечего терять в битве с «армейцами».