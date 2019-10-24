«Трабзонспор» — «Краснодар»: прогноз Эльвина Керимова на встречу Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура группы С Лиги Европы сезона-2019/20 «Трабзонспор» — «Краснодар».



Ставка: «Трабзонспор» не проиграет и обе забьют за 2.25.



«Откровенно говоря, «Краснодару» будет тяжело, потому что «Трабзонспор» давно не называли фаворитом чемпионата Турции, а сейчас это делают. Он идёт на втором месте, но он гораздо сильнее текущего лидера «Аланьяспора» по качеству игры, по качеству исполнителей. Я думаю, что «Трабзон» совсем скоро выйдет на первое место в чемпионате, учитывая серьёзные проблемы «Галатасарая», учитывая проблемы «Бешикташа» и нестабильную игру «Фенербахче». Я думаю, что «Трабзон», даже несмотря на то, что потерял на долгое время свою главную звезду Адбулкадира Омюра, показывает, что эффективен, показывает, что способен играть результативно в атаке, особенно дома. «Трабзон» регулярно забивает дома даже по четыре мяча. В последнем туре четыре мяча получил в свои ворота Юрий Лодыгин – вратарь «Газиантепа», до этого «Бешикташ» получал четыре гола в Трабзоне. «Трабзонспор» очень результативная команда, в матчах которой очень часто проходит ставка «обе забьют».



У «Трабзона» наконец-то разыгрался Даниэл Старридж – думаю, что его представлять лишний раз не нужно. В последних двух матчах на его счету гол и две результативные передачи. Игру с «Газиантепом» можно смело назвать лучшей для Старриджа. Он будет грозным оружием в матче с «Краснодаром». У «Трабзона» в отличной форме норвежский нападающий Серлот. Он регулярно забивает и отдает результативные передачи. Вместе со Старриджем они неплохо взаимодействуют. Хосе Соса – капитан и лидер полузащиты, тоже в хорошей форме. Словом, «Трабзон» силён своим нападением, а в обороне эта команда часто ошибается. В этом «Трабзон» похож на «Краснодар», в матчах которого тоже часто проходит ставка «обе забьют».



Турнирная ситуация вынуждает обе команды играть на победу. Я думаю, что футбол должен будет получиться зрелищным и ярким. Этим команды похожи – им не хватает прагматизма, не хватает рациональности, но это команды, которые играют для зрителей. Я думаю, что ставка «обе забьют» подходит к этому поединку. Я бы ещё добавил, что «Трабзонспор» не проиграет, т. е. обе забьют и «Трабзонспор» не проиграет – коэффициент 2.25.



Почему хозяева не проиграют? Во-первых, фантастическая поддержка. Во-вторых, «Трабзон» дома очень редко проигрывает. Они проиграли только один раз дома греческому АЕК в квалификации Лиги Европы. Но это поражение было после выездной победы 3:1, т. е. могли себе позволить проиграть. В остальных матчах «Трабзон» был дома очень силён, иногда даже страшен.



Это будет классный футбол, в котором ничья для «Краснодара» в турнирном плане ничего особо не даст, но это будет результат, который сохранит шансы «Краснодара» в борьбе за выход в 1/16 финала Лиги Европы. Дома в России «Трабзон» можно будет обыграть, а дальше уже смотреть на то, как будут развиваться события в параллельных матчах. В оставшихся матчах «Краснодар» будет вынужден играть на победу, а в Трабзоне хозяева не проиграют и обе забьют», — сказал Керимов.

«Трабзонспор» — «Краснодар». Прогноз: Старридж и Соса переиграют оборону «быков» «Краснодар» в гостях пропускает даже от «Динамо» и клуба ФНЛ, а «Трабзонспор» дома в полном порядке.