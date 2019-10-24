«Хетафе» – «Базель»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Хетафе» – «Базель».



Ставка: победа «Базеля» за 4.10.



«После жеребьевки для меня фаворитом группы C были «Краснодар» и «Базель». Но после двух туров «Краснодар» разочаровал, а «Хетафе» дважды выиграл и стал лидером группы.



«Хетафе», по мнению букмекеров, считается фаворитом и этой встречи, но, на мой взгляд, тут все совсем не очевидно. Надо понимать, что этот испанский клуб прыгнул выше головы, выйдя в Лигу Европы. В составе нет звезд, это крепкая и сплоченная команда. Она выигрывает за счет грамотной тактики отличного тренера Хосе Бордаласа и высокой мотивации.



У «Хетафе» сейчас светлая полоса – выиграны три матча подряд. Но эта команда не может постоянно выигрывать. Сейчас у нее отличные позиции в Лиге Европы, и она не будет настолько мотивирована, как в первых матчах.



А «Базель», на мой взгляд, силен и талантлив. По составу он выглядит сильнее «Хетафе», вспомнить хотя бы Тауланта Джаку и Фабиана Фрая. После ничьей с «Трабзонспором» он будет более мотивированным. Для меня чуть больший фаворит этой игры именно «Базель», и можно рискнуть и поставить на победу гостей», — сказал Гратакос.

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