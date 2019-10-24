«Трабзонспор» — «Краснодар»: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу Европы

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Трабзонспор» — «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» или ничья за 1.55.
«На мой взгляд, «Краснодар» не заслужил столько поражений. Мне кажется, у него какая-то внутренняя проблема, игра стала невнятной. У «Краснодара» сейчас нет лидеров, нет того, кто может взять на себя игру, ни в обороне, ни в атаке пока ничего нет. Лучший нападающий Ари в важной игре дома почему-то в резерве оказывается.
«Трабзонспор» — команда очень среднего уровня, но сегодняшний «Краснодар» меня просто разочаровывает. Мне кажется, в лучшем случае «Краснодар» может не проиграть. Что касается результативности, то «Краснодар» должен забить, но и «Трабзонспор», думаю, сможет отличиться».
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