«Янг Бойз» — «Фейеноорд»: прогноз Романа Нагучева на Лигу Европы

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч «Янг Бойз» — «Фейеноорд» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: победа «Янг Бойз» и минимум 3 мяча в матче за 2.20.



«Если честно, то матч «Янг Бойз» — «Фейеноорд» очень сложный для прогнозирования. Если я имею какое-то представление о «Фейеноорде», то «Янг Бойз» — это полная загадка. Но в таких матчах часто бывает результативный футбол. В таком случае нужно совершенно спокойно ставить «обе забьют» и не беспокоиться.



Учитывая то, что «Фейеноорд» в гостях, это не то же самое, что «Фейеноорд» дома, я выбираю небольшой риск и выберу победу «Янг Бойз» и тотал больше 2,5 мяча», — сказал Нагучев.



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