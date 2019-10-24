ЦСКА — «Ференцварош»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч ЦСКА — «Ференцварош» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Ставка: победа «Ференцвароша» с форой (+1) за 1.95.
«В тяжёлой ситуации оказались «армейцы» в этом турнире. Один из главных вопросов, на который все пытаются ответить, — насколько ЦСКА на деле может за что-то серьёзное биться в еврокубке. Биться же предстоит в двух стыковых играх с венгерским «Ференцварошем».
Интересно, что «Ференцварош» играл с «Лудогорцем» в квалификации Лиги чемпионов и там венгерский клуб оказался сильнее.
Немножко меня удивляет тот выбор коэффициентов, которые выставили букмекеры на эту встречу. Я согласен с тем, что ЦСКА должен быть фаворитом, учитывая, что играет дома. Но перекос коэффициентов просто нереальный. Предлагаю ставку на «Ференцварош» с форой (+1) и коэффициентом 1.95. Хорошая ставка, которая может дать и расход. Но я не уверен, что ЦСКА сможет обыграть команду Сергея Реброва по заказу», — сказал Андронов.
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