«Трабзонспор» — «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на Лигу Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги Европы ЦСКА – «Ференцварош». Игра состоится сегодня, 24 октября, и начнётся в 22:00 мск.
Ставка: победа «Трабзонспора» и обе забьют за 3.80.
«Во-первых, обе команды забивные. А турецкие команды – в особенности результативны. Там такой зритель! Я вспоминаю, как когда-то играл за сборную, стоял рядом с Мунтяном. Когда гимны играли, я ему говорю что-то, но ничего не слышно, потому что такой рёв над стадионом! Болельщики просто неистовые.
Одна и другая команда забивные. Но когда из «Краснодара» ушёл Гранквист, у меня такое впечатление, что хозяина в обороне не стало. И очень много провалов на своей половине у них в последнее время. Поэтому думаю, что голевая игра будет, но победу отдаю «Трабзонспору». Ставлю на победу «Трабзонспора», обе забьют и ТБ (2,5)», — сказал Ловчев.
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